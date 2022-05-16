على الرغم من الغبار.. صحة الديوانية: دوام الموظفين اليوم بنسبة ٥٠٪ في كافة مؤسساتنا!

2022/05/16 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، ان يكون دوام موظفيها بنسبة ٥٠٪ علي الرغم من موجة الغبار.وذكرت الدائرة في بيان، مقتضب، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تنسب ان يكون الدوام اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦ بنسبة ٥٠٪ لكافة المؤسسات”.يذكر ان محافظ الديوانية زهير الشعلان، قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بستثناء دوائر الصحة.[…]

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صحة الديوانية: دوام الموظفين اليوم بنسبة ٥٠٪ في كافة مؤسساتنا! أولاً على ايرث نيوز.

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