2022/05/16 | 09:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة مطار السليمانية الدولي وقف جميع الرحلات الجوية الى اشعار آخر ، بسبب العاصفة الترابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية الدولي يوقف جميع الرحلات بسبب العاصفة الترابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية الدولي يوقف جميع الرحلات بسبب العاصفة الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).