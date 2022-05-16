محافظة عراقية تطلق تحذيراً: نتعرض لعاصفة ترابية تسبب الجلطات فلا تخرجوا من المنازل

2022/05/16 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم

الاثنين، من تسجيل جلطات وتضرر في

الجهاز التنفسي نتيجة العاصفة الترابية

الشديدة التي تجتاح عدة مدن في البلاد.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية أن "الموجة ا

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