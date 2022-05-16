صور: اندلاع حريق كبير وسط بغداد والدفاع المدني تستعين بـ “نهر دجلة”

2022/05/16 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل… الدفاع المدني يستنفر ليخمد حريقاً كبيراً وسط بغداد.= = = = = = = = = = = = = رغم قساوة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدن أخرى صباح هذا اليوم والذي عاق تنفيذ عملها نجحت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة […]

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