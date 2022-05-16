الانواء الجوية تحدد موعد زوال العاصفة الترابية

2022/05/16 | 10:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، موعد زوال العاصفة الترابية التي ضربت عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري، إن “العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات ستزول تدريجيا”.

وأضاف الجابري، ان “العاصفة ستنتهي ابتداء من مساء اليوم”.

وكانت عاصفة ترابية شديدة ضربت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ما تسبب بحالة من انعدام الرؤية.

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