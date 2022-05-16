الشعب هو الكتلة الكبرى - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/16 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام مختلفة الأجندة والطوائف كانت تعيش في وئام ومودة واحترام وقد تعرض العراق في العصر الحديث إلى غزوات استعمارية بسبب خصوبة أرضه وخيراته وثرواته الكثيرة وكانت الغزوات الاستعمارية من دولة الفرس والعثمانيون والبريطانيون وقد تعرضت الطوائف العراقية إلى العنف والظلم والمحاربة والتفرقة المذهبية وعند احتلاله من الفرس كانوا يتقربون وينحازون إلى الطائفة ا ......





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