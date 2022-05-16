الدفاع المدني ينشر عجلات الإسعاف والإنقاذ الخفيف لمساعدة المواطنين

2022/05/16 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد سليماعلنت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الاثنين ، نشر عجلات الإسعاف والانقاذ الخفيف التابعة للمديرية في بغداد والمحافظات للسيطرة على الوضع في حال حدوث حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت أغلب محافظات العراق.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه بحسب توجيهات مدير الدفاع المدني كاظم بوهان تم نشر عجلات الاسعاف والانقاذ الخفيف التابعة للمديرية فضلا عن رجال الدفاع المدني المنعشين للسيطرة على الوضوع الصحي بسبب العاصفة الترابية ".واضاف ان " الكوادر التي تم نشرها مجهزة بأجهزة الإنعاش وتم توجيههم على ان يكونوا قريبين من المناطق التي يرتادها المواطنون في بغداد والمحافظات ليتم تدخلهم بشكل فوري في حال وقوع حالات اختناق وانعاشهم ميدانياً، أو نقلهم الى المستشفيات".ولفت، الى أن "مراكز الدفاع المدني، استنفرت جهودها منذ الساعة الواحدة فجراً، تحسباً لوقوع اي طارئ"، داعياً المواطنين "للاتصال على رقم الدفاع المدني المجاني لجميع الشبكات 115 في حال حدوث اي طارئ".وتشهد اغلب المحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة ادت الى انعدام الرؤية، فيما قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها.

واعلنت هيئة الانواء الجوية إن "العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعدد من المحافظات ستزول ابتداء من مساء اليوم الاثنين

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