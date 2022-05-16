2022/05/16 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بشلل في حركة المركبات على طريق كركوك – بغداد بسبب سوء الأوضاع الجوية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حركة العجلات بطيئة جدا بسبب سوء الأوضاع الجوية، فيما وصل مدى الرؤيا الى اقل من 20 متر".

وأضاف ان "سوء الأوضاع الجوية ادى الى شلل شبه تام للحركة التي تفرض على المركبات السير ببطؤ شديد للغاية خاصة وان العاصفة الترابية شديدة للغاية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة..سوء الاوضاع الجوية يتسبب بشلل شبه تام للحركة على طريق كركوك- بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة..سوء الاوضاع الجوية يتسبب بشلل شبه تام للحركة على طريق كركوك- بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).