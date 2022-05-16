تسبب جلطات.. صحة كركوك تحذر من موجة العواصف الترابية

2022/05/16 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

حذرت مديرية صحة كركوك، اليوم الاثنين، من موجة العواصف الترابية المستمرة في العراق.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "موجة العواصف التي تضرب العراق محملة باتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي ومنها (PM 2.5) وهذه المادة تسبب الجلطات".

و️دعت إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم مغادرة المنزل الا في الحالات القصوى مع ضرورة ارتداء الكمامة"

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