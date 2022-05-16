نائب لـ(واخ): جمعنا التواقيع لاستجواب وزير النفط

2022/05/16 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

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واخ – خاص

كشف النائب المستقل هادي السلامي اليوم الاثنين ، عن وجود عدة ملفات فساد تطال وزير النفط احسان عبد الجبار “، موضحا ” تم جمع اكثر من 42 توقيع نيابي لتوجيه سؤال برلماني واستجوابه “.

وقال السلامي في تصريح لوكالة خبر برس (واخ): ان هناك عدة قرارات من وزير النفط تحمل ملفات فساد كبيرة “، مبينا ان” وزير النفط قام برفع سعر لتر الكاز المباع الى مديريات الماء والمؤسسات الحكومية الأخرى في الاقضية والنواحي “.

واوضح ان” سعر لتر الكاز المباع الى مديريات الماء كان 450 دينار وتم رفعه الى 750 وهذا يؤدي الى توقف تشغيل جميع مديريات الماء التي تعمل على الكاز لهدم وجود الاموال الكافية “.

واضاف ان وزير النفط قام ايضا برفع الكاز الأسود على معامل الاسمنت الاهلية والحكومية والان معمل سمنت النجف توقف عن العمل وهو يضم 6000 عامل وهو من يتحمل مسؤولية ايقافهم “.

واشار الى ان” وزير النفط يقوم بتجهيز الأردن ومصر ولبنان بأسعار مخفضة اقل من السوق ب 20 دولار ويقوم برفع السعر على الشعب العراقي “، مؤكدا “جمع تواقيع اكثر من 42 توقيع برلماني لتوجيه سؤال لوزير النفط وقدمنا شكوى امام الادعاء العام والنزاهة والرقابة المالية وسوف نذهب باتجاه الاستجواب حال عدم الاستجابة “، لافتا ” الى انه سيكون هناك تحرك شعبي امام وزارة النفط للعدول عن قراره “.

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