في الشهر الثالث.. على ماذا يركز الطرفان الآن في حرب روسيا وأوكرانيا؟

2022/05/16 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الشهر الثالث من الغزو الروسي، الحرب التي نشأت هنا في أوكرانيا على يد فلاديمير بوتين، لا يزال القتال محتدماً هنا في الشرق مع تركيز خاص للعمل حول مدينة سبيرا دونيتسك الشمالية.

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