اشترت لوحة مقابل 32 دولارًا وفيها

2022/05/16 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترت غريس كاربنتر لوحة من متجر "Goodwill" مقابل 32 دولاراً.ولكن بعد أن نشرت مقطع فيديو على "تيك توك" حول لوحتها الجديدة، اكتشفت سرًا مثيرًا للاهتمام حولها، وحصل منشورها على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة

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