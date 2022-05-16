2022/05/16 | 11:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة #الكوت صباح اليوم اغلاق شبه كامل للاسواق و المحلات التجارية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3d4K-UWFFs0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة #الكوت صباح اليوم اغلاق شبه كامل للاسواق و المحلات التجارية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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