2022/05/16 | 11:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: kOM95ApJ4So
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطة زمنية للخسوف الكلي للقمر في سماء بنما) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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