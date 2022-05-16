2022/05/16 | 11:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد ترصد العاصفة الترابية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6xzNNXxPqKc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد ترصد العاصفة الترابية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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