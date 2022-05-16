حصيلة اولية.. تسجيل 2000 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية في العراق

2022/05/16 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم

الإثنين، عن تسجيل الفي حالة اختناق

كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية

التي ضربت البلاد فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

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