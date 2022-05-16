للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. طائرة يمنية تغادر مطار صنعاء

2022/05/16 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، الاثنين، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ضمن إطار الهدنة في اليمن.

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