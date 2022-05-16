2022/05/16 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجب على الشعب السويدي المحافظة على هدوء الاعصاب تجاه محاولات التخويف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار الناتو.. السويد تستعد لإعتداءات روسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار الناتو.. السويد تستعد لإعتداءات روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).