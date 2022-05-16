2022/05/16 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القضاء الاعلى والامم المتحدة يبحثان جهود منع جرائم الابادة الجماعية في العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:53

واع/

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