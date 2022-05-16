بسبب العاصفة الترابية.. الصحة تسجل 2000 حالة اختناق في عموم البلاد

2022/05/16 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2000 حالة اختناق في عموم البلاد.وقال البدر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "الاحصائية الاولية لحالات الاختناق التي استقبلناها في مؤسساتنا الصحية 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في عموم البلاد".وأكد أنه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة"، داعيا "المصابين بالامراض التنفسية وخاصة الربو وامراض القلب بضرورة الابتعاد عن الخروج من المنازل والابتعاد قدر الامكان عن العاصفة الترابية لتفادي تعرضهم الى وعكات صحية شديدة". وأوضح أن "جميع مراكزنة الصحية داخلة في حالة استنفار وعلى اتم الاستعداد لاستقبال حالات الاختناق وغيرها".

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