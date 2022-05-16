زيدان يبحث مع الأمم المتحدة جهود منع جرائم الابادة الجماعية في العراق

2022/05/16 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / إعلام القضاء

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "زيدان استقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة/ المستشار الخاص المعني بمنع الابادة الجماعية أليس نديريتو".

وأضاف انه بحث معها جهود منع جرائم الابادة الجماعية في العراق".

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