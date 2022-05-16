مفهوم الشهادة - ثائر أبوصالح

2022/05/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثائر_أبوصالح عندما استشهد جول جمال ابان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد أن قام بعملية انتحارية على بارجة فرنسية، رفض بعض المتنفذين دينياً من أصحاب التأثير على الشارع ا؟لإسلامي تسميته شهيداً لأنه مسيحياً، واليوم يخرجون علينا من جديد بعد 66 عاماً بنفس العقلية ونفس المنطق، ويرفضون تسمية شيرين ابو عاقلة شهيدة لأنها مسيحية.



هذا يثبت ان اصحاب هذا الفكر غير قادرين على التطور وما زالوا قابعين في عقلية القرون الوس ......





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