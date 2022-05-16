الاشتراكية الديمقراطية خادمة للرأسمالية على نهج العولمة الأمريكية - ابراهيم حجازين

2022/05/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_حجازين في نهاية القرن التاسع عشر، جرت تغيرات طبقية عميقة على بنية المجتمعات الأوروبية الغربية طالت تركيبة البرجوازية المهيمنة فيها، فظهرت في صفوفها فئات جديدة تختلف عن عن تلك البرجوازية التقليدية التي صارعت الإقطاع وحملت سمات تقدمية في مسيرتها تلك، وانضمت لها فئات متحولة جديدة من فئات الإقطاع وأخرى رأسمالية لا تمت بصلة للفئات الوسطى من البرجوازيين وخاصة في المجتمعات الديناميكية، يلاحظ ذلك في الولايات الم ......





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