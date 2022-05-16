متفرقات واللاثغون بالراء .. - قاسم حسن محاجنة

2022/05/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسن_محاجنة نشرت المجلة العلمية ، الذكاء الصناعي ، طبعا بالانجليزية، المقال العلمي الأول او لنقل البحث العلمي الذي تجريه ابنتي أصالة قاسم ،طالبة الدكتوراة في الهندسة، والذي يدور حول السبل أو الوسائل لتزويد مياه شرب نقية بالاستعانة بالذكاء الصناعي وعلم الميكرو- بيولوجيا.



وللتوضيح فهذا كل الذي فهمته من المقال.



لكن ...



وهذه لكن كبيرة ، فإن مئات الملايين من بني البشر ،على الكرة الارضية لا يجدون مياها نقيةة وصالحة ......





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