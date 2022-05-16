2022/05/16 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، يوم الإثنين، عن اختفاء مقاول يعمل في حقل نفطي في محافظة ذي قار جنوبي العراق بظروف غامضة.

وقال المصدر، أن “المقاول من أهالي قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، ويعمل في شركة بتروناس الماليزية في حقل الغراف النفطي”.

وترجح التحقيقات الأولية في الحادث وفقاً للمصدر، أن “المقاول تعرض للاختطاف، اذ عثر على عجلته في احد البساتين، دون تواجده فيها”.

وأشار المصدر إلى أن “الأجهزة الامنية شمالي المحافظة استنفرت جهودها بحثا عنه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. اختفاء مقاول يعمل في حقل نفطي بظروف غامضة!) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. اختفاء مقاول يعمل في حقل نفطي بظروف غامضة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).