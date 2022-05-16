رئيس المالية النيابية يوجه رسالة شديدة اللهجة الى النواب والكتل المساهمة بـ (إجهاض) قانون الأمن الغذائي

2022/05/16 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة الى النواب والكتل المساهمة بـ (إجهاض) قانون الأمن الغذائي.

وجاء في نص الرسالة:-

إلى كل برلماني وحزب سياسي ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي.

سيكون وقوفك أمام الله عز وجل وبشهادة 40 مليون عراقي على:

١-حرمان الشعب العراقي ( الفقراء والمهمشين ) من استلام ( ١١) حصة غذائية لـ (٦) اشهر ، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون ، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً !

٢- حرمان شعبنا من (٨) ألاف ميكا واط من الكهرباء في الصيف اللاهب ؟ في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف !

٣- زيادة مقدارها ١٠٠ الف دينار لكل(١ طن )من الحنطة المسوقة للفلاحين والمزارعين العراقيين عن الاسعار للعام الماضي ، كذلك فقدتها هذه الشرائح بعد الغاء القانون !

٤- حرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب من (٧٣٣) مليار دينار عراقي ، كانت مخصصة لهم ضمن القانون !

٥- حرمان (١٥) محافظة من (١٠) ترليون دينار كانت ستصرف على ابناءها فقط وليس لمواطني دولة اجنبية !! وخصوصاً المحافظات المقدسة ( النجف وكربلاء ) حيث تم زيادة موازناتها للضعف ، ومحافظات( المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل بزيادة موازناتها ب(١٠٠ مليار ) دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الاقاليم .

٦- حرمان العراقيين من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات !

٧-حرمان العراقيين جميعاً من (٥٠٠ مليار ) دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق ( الموت ) التي تحصد الالاف من الضحايا الابرياء منهم سنوياً !

٨- حرمان ذوي الشهداء من (٣٠٠مليار ) دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين !

٩.



لأول مرة في تأريخ الموازنات يتم تخصيص (ترليون دينار ) الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط ( بترو دولار ) فقط ” البصرة ” كانت ستستلم ما نسبته ٨٠٪؜ من هذا المبلغ كونها اكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الاخرى !

١٠ – استمرار العمل بصناديق الاعمار وخصوصاً ( صندوق اعمار محافظة ذي قار العزيزة ) التي عانت الاهمال والتهميش من الحكومات السابقة !!

ختاماً اقول ..



عندما تقف بين يدي العزيز الجبار..



كيف سيكون حالك وانت ساهمت في حرمان شعبك من ابرز متطلبات حاجاته الاساسية واليومية ..

(وقفوهم انهم مسئولون ) صدق الله العلي العظيم

اللهم اني بلغت اللهم فأشهد

حسن كريم الكعبي

رئيس اللجنة المالية النيابية

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