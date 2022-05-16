وطني الصالات يبدأ تحضيراته استعداداً لغرب آسيا

2022/05/16 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يباشرُ، يوم غدٍ الثلاثاء، منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات أولى وحداته التدريبيّة في معسكره المُقام في العاصمةِ بغداد والذي يدخل ضمن مرحلةِ تحضيراته الأوليّة لبطولةِ غرب آسيا التي ستقامُ في دولةِ الكويت للفترة من الرابع ولغاية الرابع عشر من شهر حزيران المُقبل.وقالَ مساعد مُدرب منتخبنا الوطني، حسين عبد علي في بيان لاتحاد الكرة […]

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