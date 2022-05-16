روسيا تعلق على إمكانية انضمام فنلندا والسويد للناتو: خطأ سيرفع مستوى التصعيد العسكري

2022/05/16 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"الخطأ ذي العواقب طويلة الأمد"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)

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