شاهد بالفيديو.. موجة ترابية قاسية تضرب العراق مجددا

2022/05/16 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WzbECqSAgEI

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