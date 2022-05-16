شاهد قميص ريال مدريد الجديد (صورة)

2022/05/16 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني عن قميصه الأساسي الجديد الذي سيخوض به الموسم القادم 2021/2022 تحت قيادة المدير الفني، كارلو أنشيلوتي.ونجح ريال مدريد في الموسم الحالي في حصد بطولة الدوري الإسباني ويتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في المباراة النهائية التي ستقام يوم 28 مايو الجاري.ويتميز قميص […]

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