ضخ كميات كبيرة من الاكسجين لانقاذ ضحايا العاصفة الترابية بديالى

2022/05/16 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن اعلان حالة الاستنفار القصوى وضخ كميات كبيرة من الاوكسجين لانقاذ ضحايا العاصفة الترابية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جميع المستشفيات في ديالى دخلت حالة الاستنفار القصوى بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب جميع المدن منذ ساعات”، مبينا أنه “تم ضخ كميات […]

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