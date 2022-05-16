ف 1 : تفاعل المرأة في القصص القرآني عن السابقين - أحمد صبحى منصور

2022/05/16 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ف 1 : تفاعل المرأة في القصص القرآني عن السابقين ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع.



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) ف 1 : تفاعل المرأة في القصص القرآني عن السابقين : مقدمة 1 ـ هناك ثلاثة أنواع من القصص القرآنى حسب الزمن : قصص عن الماضى ( تاريخ السابقين ) وقصص لبعض ما كان يحدث وقت نزول القرآن ( تاريخ معاصر ) .



ثم يتميز القرآن الكريم بقصص مستقبلى أنبأ بحدوثه ثم ت ......





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