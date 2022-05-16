الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة سو-24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني

2022/05/16 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة سو-24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني على سواحل أوديسا، مؤكدة إسقاط طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقتي يفجينوفكا وميكولايف.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “خلال النهار، أصيبت نقطتا مراقبة أوكرانيتان بصواريخ جوية، بما في ذلك مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 في […]

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