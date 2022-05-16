مدير المرور لـ(واخ): 50 الف دينار غرامة عدم الالتزام بحزام الامان والايام المقبلة ستشهد قرارات حازمة

2022/05/16 | 11:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ – خاص

اكد مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي ، ان غرامة عدم الالتزام بحزام الامان 50 الف دينار بسحب القانون “، مبينا ان” هناك قرارات حازمة وحاسمة خلال الايام المقبلة “.

وقال الربيعي في تصريح لوكالة خبر برس (واخ): ان” هناك تعاون كبير من جميع السواق مع قرار مديرية المرور الالتزام بحزام الأمان “، مبينا ” بعد 2003 وحتى الان لم يطبق الالتزام بحزام الأمان بسبب الظروف الأمنية والتفجيرات التي كانت عائق لإنقاذ حياة الناس “.

واشار الى ان” حزام الأمان موجود في كل النصوص القانونية السابقة والحالية “، موضحا ان” الأيام المقبلة ستكون هناك توعية مرورية ورؤية إستراتيجية للثقافة المرورية الطوعية والتي تأتي بالتدريج وفق قانون المرور النافذ حتى لا يتفاجئ المواطن “.

واضاف ان” الغرامة 50 الف دينار لعدم ارتداء حزام الأمان وعند دفعها خلال ثلاثة أيام تدفع نصفها 25 دينار “، مشيرا الى ان” الغرامة ليس الهدف المنشود وانما نرجو التعاون لان هناك صعود لوتيرة الحوادث خلال الأربعة اشهر المنصرمة “”، مؤكدا ان”

الأيام المقبلة ستكون هناك قرارات حازمة وحاسمة “.

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