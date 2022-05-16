رسمياً.. الكاظمي يوافق على إنهاء تكليف أمين بغداد من منصبه

2022/05/16 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

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الكاظمي يوافق على إنهاء تكليف أمين بغداد من منصبه أولاً على ايرث نيوز.

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