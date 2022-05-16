بالصورة.. انهيار الجسر الرئيسي الذي يربط الطريق العام بين ميسان والبصرة

2022/05/16 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانتنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، صورة توضح لحظة انهيار الجسر الرئيسي في ناحية العزير والذي يربط الطريق العام بين ميسان والبصرة.

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