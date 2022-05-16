مبابي يتحدث عن مستقبله بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي

2022/05/16 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

توج كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل في الدوري الفرنسي هذا الموسم وللمرة الثالثة على التوالي، لكنه لم يرغب في الإعلان عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل.

قبل جولة واحدة من نهاية بطولة الدوري الفرنسي، يتربع كيليان مبابي على عرش قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، ليس ذلك فحسب، بل كأفضل صانع أهداف بـ17 تمريرة حاسمة.

وصرح مبابي على منصة التتويج بعد تسلمه جائزة أفضل في الدوري الفرنسي، عن مستقبله، وقال إنه "ليس المكان المناسب للإعلان عن ذلك".

وأضاف أنه "منذ ثلاث سنوات كنت مخطئًا في الحديث عن مستقبلي خلال حفل الرابطة، وهذه المرة لا أريد أن أكرر هذا الخطأ".

وختم مبابي "ستعرفون قراري قريبًا، نعم لقد حسمت الأمر تقريبًا".

سينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ورفض كل العروض المقدمة له لتجديد عقده مع النادي الباريسي، وارتبط اسمه مرارًا وتكرارًا بارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

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