2022/05/16 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..العاصفة الترابية تضرب محافظة السليمانية

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