سباق ميلان وإنتر في إيطاليا وليفربول ومانشستر سيتي في إنجلترا.. هذه فرضيات الفوز باللقب

2022/05/16 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي لموسم 2021/2022 قبل جولة من النهاية، بعد تحقّيقه فوزاً ثميناً على نادي أتالانتا بهدفين دون رد على أرضية ملعب سان سيرو، وفي قمة مباريات الجولة الـ 37.

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