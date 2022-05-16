نادي الرمادي وحلم العودة الى الواجهة

2022/05/16 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار - واع - احمد الدليمي يعد نادي الرمادي من أهم وأقدم الأندية الرياضية في العراق، إذ تميز بالعديد من الالعاب منها كرة الطائرة والعاب القوى الساحة والميدان وكرة القدم وكرة اليد وخرج الكثير من اللاعبين والنجوم الذين مثلوا المنتخبات الوطنية .وتأسس نادي الرمادي باسم نادي النصر وتغير الى اسم نادي الرمادي عام 1992 بطلب من القائمين على الرياضة انذاك بتغيير اسماء الاندية الى اسماء محافظاتهم .كرة القدم ودوري الدرجة الاولىويلعب نادي الرمادي حالياً ضمن دوري الدرجة الاولى بعد ان كان يلعب ضمن الدوري الممتاز لكن الظروف التي لحقت به مواسم ٢٠١١/ ٢٠١٢ ادت الى هبوطه الى دوري الدرجة الاولى ومنذ ثلاث مواسم ينافس على التأهل الى الدوري الممتاز ولكن لم يحالفه الحظ .وقال عضو ادارة نادي الرمادي ومشرف فريق كرة القدم شعلان رحيبي لوكالة الانباء العراقية ( واع)، ان " الفريق لايحظى بالدعم المادي سوى المقدم من محافظ الانبار وهو لايسد الاحتياجات المطلوبة ".من جهته ذكر العداء الدولي ابراهيم خليل لـ(واع)، ان" نادي الرمادي تاسس باسم نادي النصر عام 1966 وكان له حضور بين الاندية العراقية في عدة نشاطات منها كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والساحه والميدان وبناء الاجسام وكرة الطاولة ورفع الاثقال وعلى مستوى المتقدمين والشباب ".ابرز الانجازات واهم انجازات النادي التي تحققت كان عام 1977 حيث حصل على المركز الثاني لبطولة اندية العراق في العاب الساحه والميدان ومن ابرز لاعبي العاب القوى (مجاهد شعيوط ،مجهد فهد ،ابراهيم خليل ،زياد علي ،علاوي عفتان،فارس عفتان ،ايمن جاسم )، وفي العام نفسه كان النادي ضمن اندية العراق بالدرجة الاولى بالكرة الطائرة واستمر النادي ضمن دوري الدرجه الاولى بالكرة الطائرة حتى عام 1999،وابرز لاعبي النادي بالكرة الطائرة في اعوام السبعينيات هم (محمد فرح وهادي صالح ولطيف الدراجي وسعدي خلف )، اما في الثمانينيات فكان أبرز لاعبيه ( عودة خشان ، سلام جالي ،ياسر سلمان ، هيثم مخلف ، ليث شاكر ، محمد غالب ).أبرز اللاعبيناما في كرة القدم فقد كان للنادي حضور مميز بين الاندية العراقية حيث لعب في الدوري الممتاز من عام 1992ولغاية العام 2000 وافضل ترتيب حصل عليه النادي كان المركز الخامس موسم 1995، وابرز اللاعبين الذي قدمهم النادي ورفدهم بالمنتخبات الوطنية ( خالد محمد صبار ، سعد ناصر ، هشام محمد ،عمار احمد ،عامر مشرف ، وليد خالد ، احمد حسين ، احمد جديع ، شاكر محمد صبار جمعه جديع ، حيدر احمد، محمد حماد، عقيل كريم ، رشيد احمد، قاسم جميل، لطيف جاسم ،شعلان رحيبي، رعد مصلح، ناصر صبر، جاسم سرحان، وحيد عبود ، جاسم خلف ، قاسم عبدالله".من جهة اخرى قال الصحفي حميد المطهور الذي واكب أبرز فعاليات نادي الرمادي لـ(واع) : " للموسم الثالث على التوالي يخفق نادي الرمادي في الصعود إلى دوري الكبار حيث مكانه الطبيعي "، مبيناً ان" اكثر من مليار ونصف المليار دينار صرفت على الفريق من الحكومة المحلية خلال ثلاثة مواسم ولم يستطع تحقيق شيء من طموحات جماهيره المتعطشة لتحقيق حلمها وهو التأهل إلى الدوري الممتاز بسبب اخطاء ستراتيجية بسيطة كان يمكن تجاوزها".وتابع المطهور، ان" الموسم الاول تناوب على قيادة الفريق كل من المدرب جمعة جديع ثم خالد صبار ولم يستطع النادي تحقيق مبتغاه وذهبت تقريبا (400) مليون ادراج الرياح والموسم الثاني تناوب على الفريق المرحوم احمد دحام ومن ثم خميس حمود وايضا ذهبت ال (700) مليون، وفي الموسم الاخير تناوب على تدريب الفريق المدرب حيدر جبار وخالد صبار فبدأت بوادر الاستقرار متأخرة ولم يفلح النادي ايضا في تحقيق الحلم رغم صرف مايقرب الـ(400) مليون دينار عراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الرمادي وحلم العودة الى الواجهة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الرمادي وحلم العودة الى الواجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).