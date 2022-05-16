بالصور.. مستشفيات ديالى تستقبل عشرات حالات الاختناق ودعوات عاجلة لمرضى

2022/05/16 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن استقبال عشرات حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت جميع المناطق.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اعلان حالة الاستنفار في كل مؤسسات الصحة في ديالى لاستقبال عشرات حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت جميع مناطق المحافظة مؤكدا بان فرق الطبية في ردهات الطوارئ في حالة استنفار الى اشعار اخر".

وأضاف أنه "جرى الايعاز للمصابين بالامراض التنفسية وخاصة الربو بضرورة الابتعاد عن الخروج من المنازل والابتعاد قدر الامكان عن العاصفة الترابية لتفادي تعرضهم الى وعكات صحية شديدة"، لافتا الى أن "وضع الحالات في كل ردهات الطوارئ مستقر ولم تسجل اي حالة وفاة".

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