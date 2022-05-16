التحالف الدولي: قدمنا 219 مليون دولار للعراق وسوريا بداية هذا العام

2022/05/16 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها قدمت حوالي 219 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2022 لمساعدة حلفائها في العراق وسوريا من خلال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال بيان القيادة الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم):" لقد قدمت قوة المهام المشتركة المشتركة - عملية العزم الصلب ما يقرب من 219 مليون دولار من المساعدة للقوات الشريكة للعراقية والقوات الشريكة السورية في الربع الأول من السنة المالية 2022 من خلال صندوق تدريب وتجهيز مكافحة داعش من قبل القيادة المركزية الأمريكية".

وتابع البيان أنه "منذ إنشاء الصندوق في عام 2014، فلقد قدم أكثر من 8.9 مليار دولار من المساعدات لحلفائها في العراق في سوريا"، مضيفاً أن "المساعدات شملت مركبات عسكرية ورافعات شوكية وسيارات إسعاف وحطام ووقود وخزانات مياه وأصول اتصالات تتراوح بين من أجهزة الراديو إلى أنظمة التحكم في الحركة الجوية وحزم الأسلحة".

يُذكر ان المهمة القتالية للتحالف في العراق انتهت نهاية العام الماضي لكنها مستمرة في سوريا، ويواصل التحالف تقديم المشورة للقوات العراقية والبيشمركة.

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