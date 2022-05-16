التربية تنشر جدول الامتحانات الوزارية للتعليم المهني للعام الدراسي الحالي

2022/05/16 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الامتحانات الوزارية الدور الأول للتعليم المهني بكافة فروعه للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنها "تنشر جدول الامتحانات الوزارية الدور الأول للتعليم المهني الدور الاول لكافة الفروع والتخصصات الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات ، التمريض للعام الدراسي 2021 - 2022 ".

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