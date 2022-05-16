وكالة ناسا تريد إرسال صور لبشر عراة إلى الفضاء.. لماذا؟

2022/05/16 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لوكالة "ناسا" أن ترسل قريبًا صورًا لبشر عراة إلى الفضاء.يريد الباحثون إرسال رسالة من الأرض إلى مجرة درب التبانة، على أمل أن تعثر عليها كائنات فضائية.ستتضمن الرسالة رسوم توضيحية لبشر عراة يلوحون "مرحبًا"، أحدهما ذكر والآخر أنثى، وستنتهي بدعوة للكائنات الفضائية للرد باستخدام التكنولوجيا التلسكوبية الخاصة بهم

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