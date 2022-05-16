القوة بيد الجميع.. شاهد كيف يمكن للمسح ثلاثي الأبعاد أن ينقذ ثقافة أوكرانيا

2022/05/16 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسلم التراث الأوكراني والمواقع الثقافية في الحرب الروسية على البلاد.يسمح مشروع جديد، يُسمى Backup Ukraine، للأشخاص بالحفاظ رقميًا على المعالم عن طريق مسحها بالتقنية ثلاثية الأبعاد - باستخدام تطبيق Polycam - وتحميلها إلى أرشيف رقمي.

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