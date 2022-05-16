2022/05/16 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق القيادي في تحالف “انقاذ وطن” مهدي عبدالكريم، اليوم الاثنين، على ذهاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المعارضة لمدة 30 يوماً.وقال عبدالكريم، في تصريح لـوكالة “ايرث نيوز”، ان “ذهاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المعارضة لمدة 30 يوما بهدف إعطاء فرصة جديدة للقوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً وان […]

ظهرت المقالة بعد تخيير الصدر أقطاب محوره..



“انقاذ وطن” يحسم مصير بقائه مع زعيم التيار الصدري أولاً على ايرث نيوز.

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