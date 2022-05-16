نائب كردي: اعلان الصدر الذهاب للمعارضة اعتراف بعدم إمكانية تحقيق الأغلبية

2022/05/16 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى امين , الاثنين , ان اعلان رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذهاب الى المعارضة الوطنية اعتراف ضمني لعدم قدرة الصدر من تحقيق الأغلبية الوطنية , مبينا انه اذا لم يتغيير موقف شركاء التيار والتنازل عن مشروع الأغلبية فان حالة الانساد السياسي ستمر باخطر […]

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