2022/05/16 | 12:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية كثيفة تضرب محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تحت وطاة العاصفة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تحت وطاة العاصفة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).