2022/05/16 | 12:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PylgarumLjo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاصفة الترابية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاصفة الترابية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).