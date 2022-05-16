الأسدي: المقابر الجماعية صفحة سوداء في كتاب الدكتاتورية

2022/05/16 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تجمع السند الوطني، النائب احمد الاسدي، اليوم الاثنين، ان المقابر الجماعية صفحة سوداء في كتاب الدكتاتورية، وصفحة بيضاء في كتاب الجهاد والنضال.وقال الأسدي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، انه ” في ذكري المقابر الجماعي نستذكر شهداء العراق ونؤبن مظلومية شعبنا التاريخية وندين الاستبداد بكل صوره واشكاله وندعو العالم مرة […]

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